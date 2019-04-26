"Нафтогаз" предложит "Газпрому" новое транзитное соглашение

"Нафтогаз Украины" намерен предложить "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на десять лет. Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Накануне вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что хочет в ближайшие недели провести очередные трехсторонние переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину. По словам Витренко, эта встреча может состояться в конце мая.



Он подчеркнул, что "Нафтогаз" выступает с консолидированной с ЕС позицией.



"Фактически на переговорах вопрос будет, принимает ли это предложение российская сторона", — сказал Витренко.



Со своей стороны Украина обеспечит мощность на уровне 90 миллиардов кубометров в год, продолжил топ-менеджер.



"То есть 90 минус 60 — это 30 миллиардов кубометров свободной мощности, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", — пояснил он. При этом, по его словам, возможна некоторая гибкость: в один год "Газпром" может забронировать больше, в другой — меньше, но в среднем это должно быть 60 миллиардов кубов.



Предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел в Брюсселе в январе. Никаких конкретных договоренностей стороны не достигли.



Тогда Еврокомиссия сделала предложение по будущему контракту: его следует подписать на более чем десять лет, а объемы должны быть быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.



Нынешний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.



Российские власти не раз заявляли, что готовы сохранить украинский транзит, если он будет экономически выгоден.

