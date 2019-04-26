WSJ: капитализация Microsoft одномоментно превысила $1 трлн

Корпорация Microsoft стала третьей американской компанией после Apple и онлайн-ретейлера Amazon, чья рыночная капитализация достигла $1 трлн Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.



По ее данным, курс акций Microsoft в четверг на Нью-йоркской фондовой бирже вырос на 5,1% до отметки $131,37. Это даже больше того, чтобы показатель рыночной капитализации корпорации составил $1 трлн.



Курс акций Microsoft держался выше уровня $130 недолго. В настоящий момент этот показатель опустился до $129,67.



Apple в 2018 году стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация в моменте превышала $1 трлн. По данным торгов на американской бирже NASDAQ, 2 августа 2018 года акции этой компании подскочили до $207,05 за бумагу. В том же году примеру последовали ценные бумаги Amazon.



Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).



