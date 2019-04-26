Жителям Донбасса и Луганска помогут разобраться с получением гражданства РФ

Преподаватели и студенты юрфака Южного федерального университета помогут жителям ЛНР и ДНР разобраться в тонкостях получения российского гражданства. Любой человек может обратиться в юридическую клинику и получить бесплатную консультацию, рассказал РИА Новости руководитель Юридической клиники университета Алексей Ларионов.



"Мы оказываем только консультационную помощь силами студентов под контролем преподавателей. Консультации готовятся тщательно в течение двух недель, проверяются преподавателями и выдаются в письменной форме. Это прежде всего разъяснение законодательства и юридическая помощь по конкретным ситуациям. В случае необходимости мы составляем процессуальные документы", – сообщил Ларионов.



Как отметил руководитель подразделения, вопросы временного и постоянного пребывания на территории РФ, получения гражданства стали особенно актуальными с 2014 года. Когда начались события в Донбассе, в университете также было принято решение о приеме на обучение граждан Украины, которым понадобились консультации по вопросам прибытия в РФ, пребывания и получения гражданства, а также по другим темам, связанным со студенческими социальными льготами.



Клиника существует в университете с 2011 года, но сейчас руководством было принято решение вывести проект на новый уровень, чтобы не только студенты, но и все нуждающиеся в юридических услугах по вопросам гражданства знали, что могут получить такую консультативную помощь в ЮФУ. Только с начала года в юридическую клинику обратилось более 50 человек.



Консультации по вопросам гражданства предоставляются по пятницам с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88 ауд.107. Вопросы также можно задать по электронной почте: urklinikasfedu@mail.ru.



Социальный проект в юридической клинике ЮФУ был инициирован в ходе реализации проекта "Сердце лидера" в рамках конкурса "Лидеры России" выпускником юридического факультета ЮФУ, кандидатом юридических наук Михаилом Поповым.



24 апреля 2019 года президент РФ подписал указ №183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке". Указом процедура предоставления российского гражданства упрощается для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В указе перечислены документы, требующиеся от жителей Донбасса для получения паспорта. Срок рассмотрения заявления не должен превышать трех месяцев.

