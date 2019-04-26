На Украину в мае приедут проверяющие из МВФ

В мае Украину посетят представители МВФ, которые проверят выполнение украинскими властями условий для получения нового кредита. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.



По его словам, в Национальном банке Украины выполнили свою часть обязательств.



"Миссиябудет проводить ревю (проверку - прим. ред.) программы и по результатам принимать решения о предоставления очередного транша, который мы должны получить в этом году", - сказал глава НБУ.

