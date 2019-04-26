Следующее заседание суда по делу Вышинского пройдет 2 мая

Следующее заседание Подольского суда Киева по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского состоится 2 мая, сообщил его адвокат Андрей Доманский.



"Перенесли на 2 мая. На 13.30 (совпадает с мск)", - сказал он.



При этом в этот же день в 10.30 состоится заседание Печорского суда Киева по избранию меры пресечения для самого Доманского. Его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев", сообщили в Генпрокуратуре Украины. Доманский полагает, что это связано с его участием в деле Вышинского.



Адвокат отметил, что сможет продолжить представлять интересы Вышинского в суде, если суд согласится с ходатайством прокуратуры поместить его под залог в 500 тысяч гривен (около 19 тысяч долларов).



Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

