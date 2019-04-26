Рада призвала Запад осудить решение по паспортам жителям Донбасса

Парламент Украины обратился к ООН, ОБСЕ, странам-членам ЕС, США и НАТО с просьбой осудить решение об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса, соответствующее заявление было принято в четверг на заседании Верховной рады.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.



Депутаты Рады усмотрели в указе президента РФ правовые условия для возможности официального применения российских вооруженных сил против Украины.



"Верховная Рада Украины обращается (к международному сообществу – ред.) с настоятельным призывом осудить вышеуказанные деструктивные действия Российской Федерации, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины… и принять меры по усилению режима международных санкций, направленных против РФ", - говорится в заявлении.



Верховная рада также потребовала от президента России отменить указ об упрощенной выдаче паспортов для украинцев Донбасса.

