В Госдуме прокомментировали военную доктрину Зеленского

Военная доктрина победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о руководстве армией в соответствии с принципами и стандартами НАТО не является неожиданностью для России, а вызывает сожаление, что братские народы идут по разным направлениям, считает член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.



Ранее стало известно, что военная доктрина Зеленского предусматривает руководство армией в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Кроме того, согласно документу, приоритетом гособоронзаказа Украины станут средства разведки, связи и противовоздушной обороны.



"Я не думаю, что для нашего руководства это какая-то новелла, которую мы не ожидали. Я думаю, что наша оборонительная доктрина, она учитывает все те обстоятельства, и она ориентирована на те события, которые могут возникнуть с учетом тех вызовов и угроз, которые складываются в настоящее время", - сказал РИА Новости Выборный.



Он добавил, что вызывает сожаление тот факт, что братские народы идут по разным направлениям.



Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

