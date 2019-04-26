Закон об "обнулении Зеленского" в БПП хотят проголосовать после майских

Законопроект об урезании полномочий президента и его импичменте авторства представителей "Самопомощи", который до сих пор не внесен в парламент, депутаты могут рассмотреть на следующей пленарной неделе с 13 по 18 мая. Об этом "Стране" сообщил собеседник из пропрезидентской фракции БПП, которая готова поддержать этот документ. Собеседник не исключает, что законопроект могут рассмотреть на сессионном заседании 16 мая и принять по короткой процедуре.



"Я вижу намерения сделать это до инаугурации Зеленского и следующая пленарная неделя - самый подходящий вариант для такого", - сказал "Стране" собеседник.



Саму же инаугурацию президента, по словам нардепа, хотят назначить на 28 или 30 мая, при том, что по мнению многих экспертов, сроки, когда возможен роспуск парламента нынешнего созыва, истекают 27 мая. По Конституции, за 6 месяцев до истечения полномочий Верховной Рады ее распускать нельзя. Присягу народные депутаты приняли 27 ноября 2014 года, поэтому полгода отсчитывается от даты 27 ноября.



Напомним, сам Зеленский заявил, что власть пытается отсрочить его вступление в должность, чтобы "у президента Зеленского не было даже возможности думать про роспуск Верховной Рады".



