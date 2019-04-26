В Венесуэле 1 мая пройдут шествия в поддержку президента

Венесуэльские трудящиеся 1 мая примут участие в демонстрациях в поддержку действующего президента Николаса Мадуро. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Дьосдадо Кабельо, сообщила в четверг радиостанция Union Radio.



"Мы выйдем на улицы защищать Николаса Мадуро, Боливарианскую революцию и конституцию Боливарианской Республики Венесуэла", - подчеркнул политик. Он добавил, что последователи покойного президента Уго Чавеса "не сдались и не сдадутся". Ранее в этом месяце лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сограждан участвовать в намеченном на 1 мая "самом большом марше в истории Венесуэлы", чтобы потребовать от Мадуро сложить полномочия.



КА, созванная по решению президента без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля 2017 года. Оппозиция, контролирующая парламент страны, бойкотировала участие в этих выборах. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны значительной части государств региона.

