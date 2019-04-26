Нефть, право и угроза

Мир переживает интересный процесс со многих точек зрения. Отныне «аномалия» воспринимается в качестве «новой нормы». США разрушают многосторонние соглашения о свободной торговле, набирают обороты торговые войны, государства и политики открыто оказывают поддержку террористическим организациям, страны угрожают друг другу, в местах богослужения взрываются бомбы, международное право грубо попирается, человеческая жизнь превращается в ничто по сравнению с экономическими интересами. Полагаю, худший результат этого наблюдался во времена Второй мировой войны. Собственно говоря, единственное, что отличает тот период и нынешнее время: страны не вступают в горячий конфликт напрямую.



«Угроза союзника»



У слова «союзник» есть два значения: первое — «участник сообщества, между членами которого заключено соглашение или договор»; а второе — «единомышленник». Следовательно, государства, которые имеют единое мнение по какому-либо вопросу, заключают соглашение в рамках международного права и создают определенный текст. Примеры текстов, которые делают нас «союзниками» с другими странами: уставы НАТО и ООН. В наших предыдущих статьях мы, опираясь на положения уставов НАТО и ООН, говорили о допустимых и недопустимых действиях союзников, а также подчеркивали, что союзники не могут даже угрожать друг другу санкциями, не говоря уже о том, чтобы применять такие ограничения в отношении друг друга.



Причина, по которой этот вопрос опять возник на повестке дня, — снова США, то есть наш давний союзник (!). Как вы помните, в ноябре прошлого года американское руководство стало применять санкции против Ирана. Часть из них была связана с экспортом иранской нефти. Но тогда Турции, Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Италии и Греции в течение шести месяцев было разрешено импортировать нефть из Ирана и не подвергаться ограничительным мерам. Однако со следующей недели эти страны тоже попадут под действие санкций.



Разумеется, эти санкции односторонние. Следовательно, они не имеют обязательной силы в рамках международного права. Но если проанализировать позицию и политику США в последнее время, станет очевидно, насколько большую угрозу эти события и решения, принятые нашим союзником (!) на данном этапе, представляют для нашей торговли энергоресурсами с Ираном, которая имеет критически важное значение с точки зрения нашей энергетической и экономической безопасности.



Цены на нефть растут и будут расти



По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), до санкций Иран добывал 3,8 миллиона баррелей и экспортировал 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки. С введением исключения из санкций для восьми стран какого-либо резкого скачка цен на нефть не произошло, но началась тенденция роста. В дальнейшем страны ОПЕК тоже начали политику в направлении повышения цен. Сегодня нужно видеть, что включение в охват санкций стран, в числе которых — Китай и Индия, на данном этапе может еще быстрее повысить цены на нефть.



Если страны, о которых идет речь, будут соблюдать это одностороннее решение, то суточный экспорт иранской нефти опустится ниже одного миллиона баррелей. Посмотрим, как другие страны ОПЕК заполнят этот пробел?



Источник: Yeni Safak



