Зеленский улетел на выходные в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский вылетел в Турцию.



Об этом утром 26 апреля он написал на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.



"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль" Весело ", - написал В.Зеленский.



В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца и в Украину он вернется через два дня.

