Зеленский улетел на выходные в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский вылетел в Турцию.
Об этом утром 26 апреля он написал на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.
"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль" Весело ", - написал В.Зеленский.
В.Зеленский отметил, это будут его первые выходные за последние четыре месяца и в Украину он вернется через два дня.
Источник: Интерфакс-Украина
11:59
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