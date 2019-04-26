На ЧАЭС завершилось строительство объекта Укрытие

На Чернобыльской АЭС завершились приемочные испытания нового безопасного конфайнмента. Об этом накануне сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).



"Успешное завершение 72-часовой пробной эксплуатации объекта накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, знаменует собой безопасное физическое завершение строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС", – говорится в сообщении.



Отмечается, что новый безопасный конфайнмент предотвратит дальнейшее попадание радиоактивных материалов в окружающую среду и на длительный период обеспечит безопасность работ по демонтажу старого укрытия и разрушенного энергоблока, а также удаление и вывоз радиоактивных отходов.



Сооружение новой арки проводилось при содействии Чернобыльского фонда Укрытие, учрежденного ЕБРР.



"Проект строительства общей стоимостью свыше 2,1 млрд евро, реализованный на площадке Чернобыльской АЭС при поддержке более чем 45 стран-доноров, а также на средства самого ЕБРР, является крупнейшим по масштабу примером международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности", – подчеркнули в ЕБРР.



К настоящему моменту ЕБРР выделил на поддержку чернобыльских проектов и в том числе на строительство конфайнмента более 715 млн евро собственных средств.

