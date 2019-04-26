Цены на нефть снижаются на росте запасов в США

Мировые цены на нефть эталонных марок медленно снижаются на новостях о существенном росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 26 апреля.



Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по Киеву снизились на $0,21 (0,28%) – до $74,14 за баррель. Накануне их цена упала еще на $0,22 (на 0,3%), составив на закрытие $74,35 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на $0,35 (0,54%) – до $64,86 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,68 (1,03%) и составила $65,21 за баррель.



Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $9,28 в пользу Brent.



По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти на прошлой неделе подскочили на 5,48 млн баррелей. В свою очередь нефтедобыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, вновь достигнув рекордного показателя в 12,2 млн б/с.

