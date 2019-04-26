Названа неожиданная опасность хлеба

Международная группа ученых выяснила, что употребление пропионата, который используется при изготовлении хлебобулочных изделий, приводит к гормональным нарушениям, усиливает риск ожирения и диабета. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете.



В ходе эксперимента короткоцепочечная жирная кислота, предотвращающая появление плесени на хлебе, вводилась в организм мышей. В результате наблюдалось повышение активности симпатической нервной системы, что в свою очередь привело к росту уровня таких гормонов как глюкагон, норадреналин и белок-переносчик жирных кислот (FABP4). Клетки печени грызунов производили больше глюкозы, и развивалась гипергликемия — признак сахарного диабета.



Во второй части исследования приняли участие 14 здоровых добровольцев, которые были разделены на две группы. Люди в одной из них получали еду, содержащую один грамм пропионата, а в другой — пищу с плацебо. Образцы крови собирали перед едой, в течение 15 минут после еды и каждые 30 минут в течение четыре часов. Оказалось, что употребление продуктов с пропионатом также увеличивало выработку гормонов, провоцирующих метаболические нарушения.



По оценкам, более 400 миллионов человек во всем мире страдают от диабета, и, согласно прогнозам, к 2040 году показатель заболеваемости вырастет на 40 процентов, несмотря на активные меры по профилактике этого состояния.

