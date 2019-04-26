Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сократить Шенгенскую зону. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает Figaro.



По его словам, Европа должна пересмотреть миграционную политику, поскольку «общие границы, Шенгенское и Дублинское соглашения больше не работают». Кандидатами на вылет он назвал страны, которые недостаточно солидарны с Брюсселем в области миграции.



Макрон отметил, что страны существуют благодаря своим границам. «Нужно иметь границы, чтобы оставаться открытыми», — сказал он, добавив, что для защиты границ необходимо реформировать Шенгенское соглашение, пусть даже и с меньшим числом государств.



Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

