Снижение цены на газ с мая не противоречит соглашению с МВФ - Маркарова

Постановление Кабинета министров, которое позволяет снижать цену на газ для нужд населения ниже 8,55 гривны за кубометр, соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.



Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова агентству "Интерфакс-Украина" .



"Цены, установленные в постановлении КМУ №867, фактически будут функционировать как потолок цен на природный газ для населения до конца этого года. Это соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей, и, таким образом, это соответствует нашим обязательствам по программе, поддерживаемой МВФ ", - сказала министр.



Маркарова подчеркнула, что постановление правительства №293 от 3 апреля 2019 позволит цене на природный газ для населения соответствовать уровню цен, образовавшихся на рынке, что соответствует цели перехода к рыночному ценообразованию.



Глава Минфина напомнил, что принятая в рамках программы с МВФ прошлогодняя постановление №867 установила оптовые цены на природный газ для бытовых потребителей на период до конца 2019 года, когда тариф на природный газ, который используется домохозяйствами, должен стать полностью рыночными.

