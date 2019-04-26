«Правила выживания»: как правильно выбрать колбасу

Ток-шоу о качестве жизни «Правила выживания» теперь будет выходить на «Интере» не только днем по будням. Вечером в воскресенье телезрители смогут увидеть спецвыпуски о самых популярных продуктах. 28 апреля в 20:30 смотрите программу, посвященную колбасе. В этот раз в студии ток-шоу соберутся специалисты, которые помогут зрителям выбирать не просто вкусную, а качественную и безопасную колбасу.

Докторская, сервелат, дрогобычская, московская и деликатесная с благородной плесенью – выглядит и пахнет все это очень аппетитно. Особенно если не задумываться, из чего колбасы сделаны и в каких условиях они хранятся. Одна из героинь ток-шоу «Правила выживания», Светлана Черная из города Шпола, была очень удивлена, найдя в колбасе… кусок мышиной шерсти. Другой гость программы, киевлянин Андрей Цыганенко, едва не сломал зуб о кусок кости, когда решил полакомиться сервелатом, а позже в докторской колбасе он обнаружил… тряпку! Как в этом продукте могли оказаться такие неприятные сюрпризы? И кто отвечает за качество колбасной продукции?

Все меньше мяса, все больше сои, бумаги, крахмала и химических составляющих... Вы удивитесь, узнав, что могут добавлять в колбасу производители. Сколько мяса осталось в современной колбасе? Откуда она попадает на прилавки и как ее хранят? Возможно ли по виду и цвету определить свежесть и качество колбасы?

« В составе колбасы по стандартам должно содержаться от 80 до 95% мяса в зависимости от вида продукта, – объясняет эксперт программы «Правила выживания» Лариса Баль-Прилипко. – Но мы сталкиваемся с тем, что для удешевления производства используется низкокачественное мясное сырье или мясо механического обваливания, и хуже того – соя, консерванты и различные красители. При выборе колбасы обратите особое внимание на ее внешний вид. Оболочка, в которой находится продукт, должна быть сухой и неповрежденной. Срез колбасных изделий – розоватого цвета, без химического оттенка, а запах – без ярко выраженного аромата. Внимательно изучайте этикетку: в составе колбасных изделий не должно быть мясо-обвалочных продуктов, сои и крахмала ».

Как понять, что колбаса свежая и не содержит химии? Что делают с колбасой, если срок ее годности истекает? И в каких условиях хранятся колбасные изделия в супермаркетах? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов; декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Лариса Баль-Прилипко; врач-инфекционист Юрий Жигарев; юрист Денис Конюшко; шеф-повар Виктор Лысенко; заместитель начальника управления Госпродпотребслужбы Юрий Миркеев. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделится звездный эксперт выпуска – певица Наталья Гордиенко.

« Раньше мне казалось, что я многое знаю о продуктах питания, но сегодня, послушав экспертов, поняла, как страшно жить в мире обмана и фальсификатов, – признается Наталья Гордиенко. – Программа «Правила выживания» нужна для понимания самых элементарных вопросов: где лучше покупать продукты, что именно выбрать для своего стола и какими простыми способами можно проверить их качество. Лично я обхожу стороной стихийные рынки и покупаю продукты в крупных супермаркетах у проверенных производителей. В этом случае, сохранив чек, по крайней мере, можно защитить свои права ».

Не пропустите новые выпуски уникального ток-шоу «Правила выживания» – со вторника по пятницу в 14:45 и по воскресеньям в 20:30 на телеканале «Интер». Кроме того, все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.