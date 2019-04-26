Украина готова помочь семьям шахтеров, погибших на шахте в ОРЛО - Тука

Украинское правительство готово оказать поддержку семьям шахтеров, погибших вследствие взрыва на шахте на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.



"Мы понимаем, что сегодня Украина не контролирует эту территорию. Но необходимо... чтобы Кабинет министров выразил свою поддержку свою позицию относительно того, что мы готовы помочь", - сказал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.



Он выступил за то, чтобы предложить помощь спасателей на месте аварии на шахте в поселке Юрьевка неподконтрольной части Луганской области, а также оказать помощь семьям погибших.



В свою очередь заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука отметил, что правительство разделяет позицию нардепа по этому вопросу.



"Думаю, что сегодня мы проведем совместное совещание с коллегами из других ведомств и будут приняты меры для реагирования на эти события, в том числе те меры, которые Вы предложили относительно поддержки детей погибших, выплат компенсаций", - заявил Г.Тука.



Как сообщал "Интерфакс" (Interfax.ru) со ссылкой на МЧС РФ, во время аварии в минувший четверг в забое на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка находились 17 горняков. Авария произошла на глубине около 300 метров. В пятницу утром в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что горноспасатели МЧС РФ отправились в Луганск для помощи местным коллегам в спасении горняков с аварийной шахты "Схидкарбон".

