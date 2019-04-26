Bild: Путин провоцирует Украину своим паспортным указом

Всего три дня дал президент России Владимира Путин новому президенту Украины Владимиру Зеленскому перед тем, как снова бросить вызов соседней стране и Западу. В среду Путин подписал указ о том, что украинцам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях будут содействовать при предоставлении российских паспортов, говорится в статье неметкого издания Bild, передаёт УНН.



"Российские сепаратисты отмечают указ Путина о паспортах как первый шаг на пути присоединения восточной Украины по крымской модели", - указываеют автора статьи.



Представитель министерства иностранных дел Мартин Шефер в комментарии немецкому изданию заявил, что упрощенние предоставления российского гражданства проживающим на окупированных территориях гражданам Украины противоречит духу и цели минских соглашений.



"Совместно с нашими французскими партнерами в "нормандском формате", правительство Германии осуждает публикацию указа России о предоставлении российского гражданства населению, проживающему в отдельных регионах украинских областей, Луганской и Донецкой. Эти регионы, как и весь Донбасс, являются частью территории Украины", - подчеркнул он.



Свою обеспокоенность выразил и посол Украины в Германии Андрей Мельник.



"Это решение Путина является не только вопиющим нарушением суверенитета Украины и минских соглашений. Это еще одна пощечина Германии и Франции, что вновь срывает и без того очень хрупкий мирный процесс", - сказал он.



Мельник заявил, что спускать всё с рук Путину больше нельзя.



"Мы ожидаем четкого ответа от правительства Германии, включая введение новых, более жестких санкций против России, чтобы привести кремлевского господина в чувство и заставить его вернуться за стол переговоров, отменить эти и другие произвольные шаги Москвы", - подчеркнул он.



Представитель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Биджан Джир-Сарай, который занимается воросами внешней политики, также раскритиковал указ.



"Путин пытается на постоянной основе создавать факты и цементировать ситуацию на оккупированной части восточной Украины. Эти провокации дают понять, что Россия не заинтересована в дипломатическом решении", - отметил он.



Еще один член СвДП Франк Мюллер-Розентритт заявил, что в Украине "люди боятся, что Путин после вчерашнего обмена паспортов на оккупированных территориях теперь аннексирует новые территории".



"Это не должно быть принято международным сообществом. Явное нарушение Минска (минских соглашений - ред.)", - сказал он.

