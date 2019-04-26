АЗС массово поднимают цены на бензин и дизтопливо

В течение 25-26 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 0,5-1 гривны за литр. Об этом сообщает издание Нефтерынок со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO в пятницу, 26 апреля.



Так, средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 28,53 грн/л, А-95 –29,65 грн/л, А-95 Премиум – 30,79 грн/л, ДТ – 29,17 грн/л.



На станциях сети WOG стоимость бензинов и ДТ выросла на 50 коп./л, до: А-92 – 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 30,99 грн/л.



В сети SOCAR цены на бензины подорожали на 30 коп./л, до А-92 – 30,89 грн/л, А-95 – 31,89 грн/л, А-95 Премиум – 32,89 грн/л.



Оператор Parallel повысил цены на 50 коп./л, до А-92 – 30,75 грн/л, А-95 – 31,75 грн/л, ДТ – 30,75 грн/л.



В сети Glusco топливная линейка подорожала на 20-70 коп./л, до А-92 – 28,95 грн/л, А-95 – 29,95 грн/л, ДТ – 28,95 грн/л.



На AMIC в Киевском регионе бензин подорожал на 30 коп./л, а ДТ на 1 грн/л: А-92 – 28,79 грн/л, А-95 – 29,79 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л.



Цены подняли многие другие крупные сети: KLO, ОЛАС, Neftek, Автотранс, ZOG, Укр-Петроль, Катрал, МАРКЕТ, Jazz Oil, Prime.

