В школах нацменьшинств отложат переход на украинский язык обучения

Закон о языке, который в четверг, 25 апреля, приняла Верховная Рада, продлил на три года переходный период статьи №7 закона Об образовании, которая регламентирует язык обучения. Об этом министр образования и науки Лилия Гриневич написала на своей странице в Facebook.



"Мало кто знает, но, кроме прочего, этот закон (о языке - ред.) продлевает переходный период применения языковой статьи Закона Об образовании с "до 2020" до "до 2023 года". Это нужно для постепенного увеличения изучения украинского языка детьми, обучающимися на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС. То есть прежде всего речь идет о детях из венгерской и румынской общин, материнские языки которых очень сильно отличаются от украинского", - написала Гриневич.



Напомним, Верховная Рада 25 апреля приняла закон о языке во втором чтении 278 голосами.



В тот же день Венгрия раскритиковала языковой закон, заявив, что он якобы нарушает права венгерского меньшинства.

