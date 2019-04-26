Как выбрать напольное покрытие для танцевальной студии и спортзала

Покрытие для пола в студии, где проходят танцевальные занятия, тренировки, встречи, перформансы должно соответствовать нескольким требованиям. Как сделать правильный выбор, рассказали специалисты компании Контрактпол.

Чем отличается хороший пол от плохого

Большая нагрузка на поверхность пола в помещениях, где собирается и тренируется много людей, объясняет трудности выбора и укладки напольного покрытия.

Если речь идет о тренировках в спортзале с инвентарем, тренажерами и свободными весами (гири, штанги и т.п.) нагрузка возрастает до небес. Вес тренирующихся ничто в сравнении со стойкой для блинов, суммарный груз которых доходит до 300 кг. Обычно пол под ними усилен, однако и качество покрытия должно быть достаточным, чтобы не треснуть.

“Никакой ламинат не выдержит такой нагрузки, а плитка не подходит для тренировочного зала и студии, поскольку травмоопасна. Остается только линолеум, лучше натуральный, прочность которого, в зависимости от производителя, выдерживает нагрузки до 1000 кг,” - объяснили специалисты.

Когда требуется напольное покрытие в студию танцев, стретчинга, аэробики, на первый план выходит способность покрытия препятствовать скольжению обуви. Именно с этой целью производится особый вид покрытия - танцевальный линолеум, обладающий следующими свойствами:

отличное сцепление ног с поверхностью;

плотность и износостойкость;

устойчивый к истиранию в местах большой проходимости;

гигиеничный, легко очищается.

Такой вид линолеума имеет высокую стоимость и это, пожалуй, можно считать недостатком. Однако при общей позитивной рентабельности студии покрытие быстро себя окупает.

Какие еще варианты?

Существуют студии, где ежедневно проходят выставки, разнообразные перформансы, мастер-классы, часто сменяется реквизит, мебель и декорации, бывает много посетителей. При таком интенсиве даже самый устойчивый пол повреждается просто по неосторожности и тогда возникает вопрос, неужели нужно менять все покрытие сразу? Это дорого и хлопотно, поскольку студию придется закрыть от посетителей на 2-3 дня, а это дополнительные затраты в виде недополученной прибыли и потери новых клиентов. Поэтому часто в таких местах подпорченный линолеум “доживает” до планового ремонта, портя общее впечатление об интерьере. В некоторых случаях испорченная поверхность бывает травмоопасна, поскольку служит препятствием не только взгляду, но и ногам.

“Сейчас эта проблема решается укладкой линолеума особого вида. Современная пвх плитка - линолеум модульной укладки, который имитирует паркет или ламинат, укладывается, словно плитка и легко заменяется в отдельных местах в случае необходимости. Не нужно перестилать пол во всей студии, достаточно заменить испорченную плитку и пол в порядке,” - рассказали в “Контракт Пол”.

От себя добавим, что пвх плитка (виниловая плитка) состоит из защитного полимерного покрытия, декоративного слоя, кварц- или керамо-винилового усиливающего наполнителя и основания из винила. Срок службы такого покрытия намного дольше обычного линолеума, а с учетом модульной укладки и возможности замены отдельных элементов, он продлевается на десятки лет.