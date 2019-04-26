Мобильный формат, стриминги, игровые автоматы: что ждет индустрию развлечений

Двадцать первый век ознаменовался запуском многих популярных проектов, снискавших признание миллионов потребителей по всему миру. Например, таких проектов, о которых ранее никто глобально не задумывался, и которые реализовались в последнее время – доставка еды через сайты, каршеринг, киберспорт, даже онлайн образование.



Во многом на интеграции подобных вещей в нашу повседневную жизнь сказалось стремительное развитие технологий – мобильных устройств, высокоскоростного интернета, виртуальных технологий в целом.



Не остались в стороне и развлечения. Они стали другими, их стало больше, они продолжают меняться с каждым годом. Что нового появилось в индустрии за последние несколько лет?



Больше приложений для мобильных устройств



Еще десять лет назад ассортимент приложений для мобильных устройств, смартфонов и планшетов, был ограничен чисто функциональными программами. Теперь же сегмент мобильной разработки является одним из наиболее стремительно растущих и перспективных.



Только игр для мобильных устройств появилось за последние годы несколько десятков тысяч. Некоторые студии теперь разрабатывают продукты только для мобильных устройств, не обращая внимания на десктоп, и их можно понять – аудитория умных телефонов и планшетов растет, как растут и мощности самих устройств.



Стриминги



Высокие скорости передачи данных и соединений, а также наличие доступных тарифов интернета без ограничений по трафику косвенно стали причиной появления стриминговых сервисов. Это ресурсы, которые транслируют в прямом эфире (реже в записи) видео популярных блогеров, геймеров, каналов.



Как правило, в ходе стрима-трансляции ведущие ведут общение с аудиторией и принимают пожертвования. Несмотря на то, что этот формат можно назвать относительно юным, он приносит огромную прибыль, как организатором стримов, так и сервисам, которые занимаются технической частью вопроса.



Агрессивная монетизация



С ростом аудитории индустрии развлечений разработчики стали больше внимания уделять возможному получению прибыли – агрессивной монетизации.



Сегодня на своих пользователях зарабатывают все без исключения ресурсы, будь-то развлекательный портал с анекдотами, игра для мобильного, автоматы без регистрации, вблог какого-то известного путешественника или сайт slot-cash.com.



Деньги на пользователях зарабатывают с помощью рекламы, с помощью продаж и привлечения клиентов, на депозитах, на донатах, азарте и многом другом.



