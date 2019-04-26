Продажа контента, лутбоксы и игровые автоматы: как зарабатывают на геймерах

В данный момент мировой объем рынка игровой индустрии оценивают в несколько десятков миллиардов долларов. Это не просто растущий, а один из наиболее перспективных сегментов. Позиции лидеров в этой отрасли уже много лет удерживают Китай и США, ежегодно зарабатывая на игроках, киберспорте и рекламе сотни миллионов чистой прибыли.



В отличие от компьютерных разработчиков 90-х современные студии и дистрибьюторы нацелены на самую широкую аудиторию и агрессивную монетизацию своих продуктов. Но как именно они зарабатывают?



Продажа игр и контента



Классическая продажа контента не сдает своих позиций по эффективности монетизации уже несколько десятилетий. Хотите поиграть во что-то новое – платите за это деньги. Однако сегодня привычный формат магазинной покупки уступил место виртуальным сделкам – те же игры продаются на страницах сайтов, а вместо фирменного физического носителя вы получаете лицензионную копию продукта.



Немного модифицированный формат «разовой» покупки – это продажа дополнительного контента к уже приобретенной игре. Если вы хотите пройти новый уровень, получить доступ к глобальному дополнению или просто оценить новые скины персонажа – платите по прейскуранту.



Лутбоксы и продажа привилегий



Еще один крайне популярный формат монетизации – это продажа привилегий. Сами игры при этом могут оставаться бесплатными, но если вам захочется как-то выделиться на фоне других игроков или получить бонус от разработчиков, игровую валюту, преимущество в соревнованиях и битвах – просто заплатите пару долларов.



Несмотря на то, что большая часть транзакций носит характер «микро-переводов», суммарно на таком донате разработчики могут зарабатывать сотни тысяч долларов в день, использую грамотно продуманные мотивационные и маркетинговые инструменты.



На добровольных депозитах, а если быть точным, то на добровольном риске переведенных денег, зиждется еще один сегмент развлечений – азарт. Любой официальный игровой сайт с азартными играми play.slot-top.net тоже зарабатывает на своих посетителях, обменивая реальные финансы на острые ощущения. И прибыли разработчиков и владельцев ресурсов тут тоже немаленькие.



Что нас ждет в будущем?



Рынок игровых продуктов растет с каждым годом. Например, в США годовой объем средств в этом сегменте составляет почти 500 миллионов долларов, и уже через пару лет эта цифра может стать в два-три раза больше.



Через пару лет вполне вероятно, появятся новые способы монетизации, и вместо привычной покупки или доната, игроки будущего будут платить за новые привилегии, возможности, виртуальные продукты.



