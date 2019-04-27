Украинского миллионера арестовали в Москве за крупную взятку

Известный украинский бизнесмен Павел Климец задержан в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, сообщает российская газета "Коммерсантъ".



По данным источников газеты в силовых структурах, в отношении 51-летний П. Климца следователи СУ СКР по Центральному округу Москвы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, а 12 апреля суд арестовал украинца



Кому и за что предприниматель, входящий в сотню богатейших людей Украины, пытался передать деньги, пока неизвестно. Однако, по некоторым данным, сам визит в Москву политика и мультимиллионера связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми был им фактически утерян после начала боевых действий в 2014 году.



В группе компаний OLYMP, которую возглавляет П.Климец, неофициально подтвердили его арест в Москве. По некоторым данным, визит мог быть связан с обсуждением судьбы около 40% активов бизнесмена в "ДНР" и "ЛНР", контроль над которыми он утратил после начала боевых действий на Донбассе, пишет газета. «В последнее время Павлу Анатольевичу неоднократно приходили предложения о том, чтобы переписать либо по очень низкой цене продать часть этого своего бизнеса»,- утверждает собеседник издания.



Как сообщает "Коммерсантъ" П. Климец — фигура весьма известная как в Украине, так и за ее пределами. Ранее он входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины, однако, по оценке ИК Dragon Capital, по итогам прошлого года его состояние составило всего $99 млн. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP. Кроме того, ему же принадлежит строительная компания «Атлант» (ввела в эксплуатацию 2 млн кв. м жилья), Малиновский стекольный завод мощностью 87,6 тыc. тонн изделий в год, ликеро-водочный завод Prime мощностью 621 млн бутылок в год, завод переработки зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр.



П.Климец является уроженцем Донецка, где он получил высшее образование, работал в «Донецкшахтопроходке», а потом начал заниматься бизнесом. В 2006 году перебрался в Киев после избрания депутатом Верховной Рады от Партии регионов. Структуры П.Климца еще совсем недавно считались одними из крупнейших производителей спиртного и, в частности, водки в Украине, но его самого не раз обвиняли в выпуске поддельного алкоголя, отмечает "Коммерсантъ".

