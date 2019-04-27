Китаец забыл купить жене куриных ножек и погиб

В Луцзяне, Китай, женщина убила своего мужа из-за того, что он забыл принести ей куриные ножки на ужин. Об этом сообщает британское издание The Mirror.



Инцидент произошел 13 апреля, когда Ву Шучунь вернулся домой после деловой встречи. Мужчина сильно поссорился со своей женой, после чего Луо схватила нож и ударила им мужа.



Истекающего кровью мужчину обнаружила его пожилая мать, которая выбежала из ванной, услышав крик внучки. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.



По словам соседей, супружеская пара ссорилась каждый день. Об этом говорят и родственники погибшего, которые отметили, что после того, как они сыграли свадьбу, женщина стала вспыльчивой и агрессивной. У них было двое детей.



Полиция округа Луцзян не раскрывает никаких подробностей о ходе расследования.

