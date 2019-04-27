Путин думает упростить получение гражданства РФ всем гражданам Украины

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что в РФ думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям "ЛНР" и "ДНР", но и гражданам Украины.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - заявил В.Путин на пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru)..