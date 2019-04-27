Путин: если прекратится транзит российского газа через Украину - не будет и реверса

Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине.

Отвечая на вопрос о перспективах переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, В.Путина упомянул в числе вопросов, которые стоят на повестке дня двух стран и вопросы экономического характера: "Мы в конце концов подпишем договор на транзит газа или нет?" Как сообщалось, транзитный договор "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" истекает в 2019 году.

"А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу (газовая труба с советских времен - как устроена?) От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает…. Никакого реверса реального нет! Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идет на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс. Представьте, что транзит отсутствует. Так тогда и не будет газоснабжения Украины. Это очень серьезный вопрос! ", - заявил В.Путин.