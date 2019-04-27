Киберспорт и игровые автоматы глазами инвесторов

Несмотря на то, что Россия стала одной из первых стран, которые официально признали киберспорт спортивной дисциплиной и внесли ее в соответствующий реестр, в данный момент у нас эта отрасль находится в зачаточном состоянии. Спортивные компьютерные игры редко рассматриваются инвесторами в качестве перспективного вложения, хотя сами пользователи активно следят за отраслью.



Отношение отечественного бизнеса к киберспорту постепенно меняет вектор – с подозрительно отрицательного на спокойный. Подтверждением можно считать рост объема сделок с киберспортивными проектами за последние 3 года. По данным аналитических агентств, их было чуть более 25, но две из них заслуживают особого внимания. Это покупка крупных проектов российскими инвесторами – компании Virtus.pro и ESforce, на которые в сумме было потрачено около 200 миллионов долларов. Конечно, это крайне мало, если сравнивать с западным или азиатским сегментом, но даже такой рост не может не радовать.



Не хотят упустить потенциальную выгоду и операторы связи. Лидеры рынка МТС и Tele2 анонсировали выпуск платформ, созданных для онлайн просмотра трансляций – значит, рынок все же осваивается.



Однако растущее внимание к киберспорту в России – ничто по сравнению с американским или китайским рынком. В Штатах только за первые шесть месяцев прошлого года кибеспорт привлек около 1 миллиарда инвестиций, а в Китае в это же время одна из популярнейших стриминговых платформ сменила владельца – сделку оценили практически в 700 миллионов долларов.



Если говорить о перспективах, то в отношении российского рынка киберспорта прогнозы более чем скромные. Аналитики говорят о росте объема отрасли до 100 миллионов долларов к 2023 году, при том, что сейчас отечественных рынок оценивают не более чем в 40-45 миллионов. В Северной Америке цифры более существенные – уже сейчас рынок оценивают в 350 миллионов, а через пять лет он может удвоить показатель.



Неспешный рост индустрии у нас в стране, на долю которой приходится почти четверть аудитории киберспорта в мире, объясняется нежеланием инвесторов «старой закалки» связываться с виртуальными проектами, а также относительно низкой платежеспособностью пользователей. У нас в стране с большим желанием будут инвестировать в развитие азарта и сайтов gov.slotuu.net, которые станут приносить прибыль с игровой аудитории сразу, нежели ждать долгосрочной отдачи от легальных киберспортивных проектов.



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