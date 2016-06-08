Новинский требует привлечения к ответственности министра соцполитики за разжигание розни

Разжиганием национальной вражды между украинцами, живущими на подконтрольных и неподконтрольных территориях, является заявление министра социальной политики Андрея Ревы, назвавшего мразями жителей Донбасса в интервью BBC. Об этом заявил народный депутат Вадим НОВИНСКИЙ.

“Отказ коалиционного правительства выплачивать пенсии 700 тысячам пенсионеров Донбасса привел к гуманитарной катастрофе. Недопустимо, когда назначаемый коалицией чиновник позволяет себе определять, кого жалеть, а кого нет. Кому жить, а кому умирать с голоду под обстрелами. В полномочия министра социальной политики не входит унижение достоинства украинцев, живущих на временно неподконтрольных территориях. Мы настаиваем не только на отстранении от должности министра соцполитики, но и на привлечении его к ответственности за разжигание межнациональной вражды“.

По словам Вадима Новинского, уже подготовлено заявление в Государственное Бюро Расследований о совершении правонарушения министром социальной политики коалиционного правительства Андреем Ревой.

“Разделять страну на нужных и ненужных людей, правильных и неправильных украинцев – это преступление против собственного народа, ведущее не к урегулированию конфликта, а к ужесточению противостояния. И парламент, и правительство, и правоохранительные органы должны дать оценку действиям Андрея Ревы и настоять на неотвратимости наказания. В противном случае власть распишется в том, что молчаливо поддерживает фашизм“, - подчеркнул Вадим Новинский.

Напомним, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине, около 700 тысяч украинских пенсионеров, проживающих на Донбассе, потеряли доступ к пенсионному обеспечению. Причиной стало Постановление правительства №365 (от 8.06.2016 г.), изменившее порядок получения пенсий и других социальных выплат на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Народные депутаты Вадим Новинский и Александр Долженков подали в Конституционный Суд представление о неконституционности этого постановления.