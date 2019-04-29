Кравчук предупредил о попытках старых властей скомпрометировать Зеленского

Представители старой власти могут попытаться скомпрометировать Владимира Зеленского. Об этом изданию "Громадське" заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук. Он отметил, что избранному главе государства понадобится терпение, так как действующее руководство страны "увлекается реваншем".

По мнению экс-президента, любые попытки скомпрометировать Зеленского противоречат волеизъявлению украинцев.



"Это игра с огнем. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского являются неуважением к украинскому народу и препятствованием выполнять конституционные полномочия", — подчеркнул собеседник издания.



Кравчук заметил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным, честным и ответственным человеком.



"Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми. Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро переймет механизмы реализации и влияния", — считает политик.



Он отметил, что не существует "президента, который бы знал все". А потому Зеленскому необходимо "научиться слышать и реагировать".



Второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. Победу одержал Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал 73,22%. За действующего украинского лидера Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей. Результаты выборов стали беспрецедентными для Киева: впервые в истории страны кандидат на пост президента получил такой кредит доверия со стороны граждан.

