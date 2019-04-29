НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего

НТВ анонсировал показ шоу "Магия", ведущим которого стал избранный президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала. "Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах", — говорится в сообщении.

Передача выйдет в эфир 3 мая.



По данным газеты "Коммерсант", выпуски программы записали еще в 2011 году. Ее планировали показывать на телеканале "Россия 1". В качестве соведущей шоу выступила Татьяна Лазарева.



Выборы президента прошли на Украине в прошлое воскресенье. Победу во втором туре одержал Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал 73,22%. За действующего украинского лидера Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей. Результаты выборов стали беспрецедентными для страны: впервые в истории Украины кандидат на пост президента получил такой кредит доверия со стороны граждан.

