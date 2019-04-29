Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору

Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.



"Эквадор не имеет собственной валюты, он использует американский доллар, - заявил Шиптон. - Получить кредит МВФ без одобрения США, то есть соглашения [с властями Соединенных Штатов] о выдворении Ассанжа из посольства [Эквадора в Лондоне], невозможно".



Также Шиптон отметил, что целью работы Джулиана Ассанжа никогда не была помощь ни России, ни Соединенным Штатам. "Это WikiLeaks. Вот ради кого и с кем он [Джулиан Ассанж] работал, не с русскими и не с США". - отметил отец основателя портала.



11 марта телеканал Telesur информировал, что Совет управляющих МВФ одобрил соглашение, по которому фонд предоставит Эквадору кредит в размере более $4,2 млрд, предусматривающий немедленную выплату суммой $652 млн.



Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет.



В нынешнем месяце Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру еще от 2012 года, а затем еще и по запросу США на экстрадицию от 2018 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего пять лет за хакерскую деятельность. Власти Великобритании заявили, что не выдадут Ассанжа в страну, где ему может грозить смертная казнь.



