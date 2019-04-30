СМИ: Запорожская полиция организовала наркотрафик на несколько областей Украины

В распоряжении журналистов оказался массив информации, проливающий свет на схему наркосбыта на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом пишет ГолосUA.

Генералы от МВД уже не первый год закрывают глаза на производство и реализацию тяжелых синтетических наркотиков, в том числе и на искусственный аналог героина – метадон. Происходит это потому, что сами полицейские причастны к крышеванию производителей и торговцев белой смертью, отмечает издание.

По информации, утекающей из Департамента противодействия наркопреступности по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей, к курированию изготовления зелья и его распространению причастен лично начальник межрегионального отдела указанного департамента Артем Алябьев, который действует через своего подчиненного оперативника Александра Маркова.

Согласно попавшей в распоряжение журналистов ГолосUA схемы работы правоохранителей, Марков за ежемесячное вознаграждение в размере 3000 долларов США контролирует работников незаконного рынка по сбыту наркотиков. До марта текущего года поборы с наркоторговцев собирал лично начальник управления по борьбе с наркоторговлей Ростислав Жихарь. СМИ стали известны их «позывные» и номера мобильных телефонов и банковских реквизитов, с помощью которых осуществляется данная деятельность:

«При желании данная информация может быть проверена компетентными органами в течение 24-х часов. Надеемся, именно так и поступят соответствующие службы, поскольку в распоряжении журналистов имеются и другие сведения, которые прольют свет на наркотрафик в Запорожской и Днепропетровской областях», - резюмирует ГолосUA.