Май начнется с дождей, на севере похолодает

На Украине во вторник, 30 апреля, большую часть территории страны будет занимать влажный воздух, сохранится противостояние прохладной воздушной массы с севера и теплой – с юга, сообщает Укргидрометцентр. Временами ожидаются дожди, в южной части – местами небольшие дожди, отдельные грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, на юге южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, на севере Левобережье и в Карпатах 1-5° тепла; днем 11-16°, в центральных областях до 19°, в южной части 18-23°.



В Киеве 30 апреля ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь; температура ночью 7-9°, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 апреля самая высокая температура днем была 30,2° в 2012 году, самая низкая ночью -1,5° в 1940 году.



На Украине в среду, 1 мая, прогнозируются дожди (в большинстве западных областей – значительные дожди), на востоке страны местами грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на юге ночью 7-12°, днем 16-21°.



В Киеве 1 мая ожидаются дожди. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.

