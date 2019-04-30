Путин приветствовал слова Зеленского о гражданстве

Президент России Владимир Путин приветствовал слова победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве и попрощался с журналистами по-украински. Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ", и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Он также отметил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".



"Все очень просто: если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату - у всех будет единое гражданство", - заявил Путин.



"Это нельзя не приветствовать", - добавил президент РФ и в завершение обратился к журналистам по-украински: "До побачення".



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

