Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.



"Несмотря на разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах, "библиотека фейков" его имени продолжает свое черное дело. Так, в течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе, российских. Это наталкивает на вывод о тесном сотрудничестве ближнего круга Порошенко с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины", - говорится в заявлении штаба Зеленского.



По данным штаба, депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев ранее сообщил, что на отдыхе в Турции рядом с Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи, который лояльно относится к РФ. Потом выяснилось, что рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, Арьев обновил свой пост в Facebook и извинился, но его сообщение получило распространение в СМИ.



Как утверждают в штабе, также во время отдыха Зеленского в Турции на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые якобы представились гостями отеля и сфотографировались с новоизбранным президентом. При этом телеканал не сообщает никакой недостоверной информации. На записи четко слышно, как журналисты представляются российской прессой и просят Зеленского ответить на ряд вопросов.



Кроме того, по данным штаба Зеленского, Telegram-канал "Незыгарь", который не является СМИ, сообщил, что новоизбранный президент Украины якобы отдыхал на 40-метровой яхте украинского олигарха Игоря Коломойского и встречался с представителями помощника президента РФ Владислава Суркова и председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

