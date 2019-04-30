Немецкий депутат предложил судить Порошенко в Международном трибунале

Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии", член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн предложил судить президента Украины Петра Порошенко в Международном трибунале по военным преступлениям в Донбассе. Об этом он сказал в интервью КП.



Парламентарий отметил, что для созыва трибунала потребуются прямые доказательства военных преступлений Порошенко. Он подчеркнул, что органы юстиции ДНР и ЛНР уже давно занимаются этим вопросом, поэтому материалов должно быть достаточно уже сейчас.



"Стреляли, разумеется, обе стороны, но 90 процентов снарядов прилетало с Украины. Эти факты подтверждаются даже в отчетах ОБСЕ. И являются чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса", — уверен Линдеманн.



При этом депутат призвал прибегнуть к санкциям в случае отказа украинского президента предстать перед судом. По мнению Линдеманна, мировое сообщество не созвало трибунал раньше, потому что Порошенко все еще занимает пост главы государства. Однако после выборов ситуация может измениться, считает парламентарий.



"Да и все эти пять лет он был лишь "военным лидером — в том смысле, что черпал ресурсы для власти из вооруженного конфликта", — добавил он.



Депутат также выразил надежду, что при Зеленском кровопролитие в Донбассе прекратится.



Ранее Линдеманн неоднократно посещал Донбасс. Он уже призывал создать международный трибунал по расследованию военных преступлений в регионе после завершения конфликта. Депутат подчеркнул, что в суде будут принимать участие квалифицированные юристы из всех стран Европы, которые будут рассматривать преступления в соответствии с юридическими нормами.

