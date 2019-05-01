Тимошенко потребовала отставки министра Ревы после его слов о "мразях в ЛДНР"

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала слова министра социальной политики Украины Андрея Ревы о том, что жители Донбасса являются "мразями", невежеством и потребовала его отставки. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



"Есть такая разновидность провластного косноязычия и невежества, которая при определенных условиях превращается в угрозу государственным интересам. И это именно тот случай. Поэтому высказывания министра - это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры. Структуры, которая по своим полномочиям призвана защищать граждан Украины и заботиться об их интересах", - написала Тимошенко.



По ее словам, последние слова Андрея Ревы переходят любые моральные границы.



"В народе говорят: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". В этом случае: то, что на уме у власти, - на языке у Ревы", - заявила Юлия Тимошенко.



По словам лидера "Батькивщины" Рева демонстрирует политику сознательного раскола украинского общества. Также она напомнила, что в ЛДНР живут граждане Украины, которые стали заложниками и пленными в собственном доме.



"Если мы хотим вернуть Донбасс и Крым, то в первую очередь надо думать о людях, которые там живут. Потому что Украина - это не просто территория на карте, как написано на рекламных бордах непосредственного руководителя министра Ревы, премьер-министра Гройсмана. Украина - это украинцы, с их проблемами, неурядицами, болью и мольбами о помощи. Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности", - заявила Юлия Тимошенко.

