Путин упростил порядок получения гражданства для украинцев

Президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает порядок получения российского паспорта для отдельных категорий иностранцев, в том числе для граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке получили:



граждане Украины, не имеющие другого гражданства, и лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму, но выехали за его пределы до 18 марта 2014 года (до воссоединения полуострова с Россией);



украинцы, у которых есть разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища в России или участника программы по добровольному переселению соотечественников, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 года;



иностранцы и лица без гражданства, которые сами либо их родственники были подвергнуты депортации из Крымской АССР.



На такой же порядок получения российских паспортов могут претендовать дети, супруги и родители перечисленных категорий лиц.



Кроме того, эти же правила распространяются на граждан Афганистана, Ирака, Сирии и Йемена, родившихся на территории СССР и имевших советское гражданство, а также их ближайших родственников.



На прошлой неделе Путин упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. По его словам, это решение вызвано исключительно гуманитарными соображениями. Позже российский президент не исключил, что упрощенный порядок в будущем распространят и на всех граждан Украины.



Избранный президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь — россиянам. На это Путин заметил, что если Россия будет выдавать паспорта украинцам, а Украина — россиянам, то в результате у всех будет единое гражданство, вследствие чего выиграют обе страны.

