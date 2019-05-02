Пентагон заявил, что войска США не получали приказ готовиться к войне в Венесуэле

Американские вооруженные силы не получали приказа от администрации президента Дональда Трампа начать подготовку к ведению боевых действий в Венесуэле. Об этом заявила в среду исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, передает агентство Reuters.



На вопрос законодателей, не получали ли американские военные приказ готовиться к вооруженному конфликту в Венесуэле, Уилбаргер ответила отрицательно. "Конечно, мы всегда рассматриваем имеющиеся в наличии варианты и планы на случай чрезвычайных ситуаций", - сказала она. "Однако в данном случае мы не получали подобных приказов, которые вы обсуждаете, нет", - добавила Уилбаргер.



Госсекретарь Майкл Помпео заявил в среду в интервью телеканалу Fox Business, что США могут провести военную операцию в Венесуэле, если возникнет такая необходимость.



В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы прошли во вторник антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала Гуайдо. За несколько часов до этого он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. Как сообщил затем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, власти частично подавили попытку оппозиции, поддерживаемой небольшой группой военных, подорвать мир в стране.

