В Киеве хотят лишать гражданства украинцев, получивших российские паспорта

Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что жителей неподконтрольного Киеву Донбасса нужно лишать гражданства за получение российского паспорта.



Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.



"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством — гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать — аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", — заявил Грымчак в эфире телеканала "Пятый".

