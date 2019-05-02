Адвокат Вышинского ждет от новых властей Украины соблюдения норм демократии

Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассчитывает, что с приходом новой украинской власти демократические стандарты будут соблюдаться и в деле журналиста.



"Мы это видели и на выборах, мы это, надеюсь, будем видеть и в дальнейшем, в том числе и в деле Вышинского, так как его дело является ключевым в защите свободы слова и журналистики на Украине", — сказал адвокат в беседе с РИА Новости.



Двадцать первого апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Победителем стал Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22 процента избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,45 процента голосов. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.



В 13:30 в Подольском суде Киева состоится очередное заседание по делу Вышинского.



Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Журналист обратился за помощью к президенту России и заявил, что откажется от украинского гражданства.



Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.



Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.



В конце марта суд продлил арест журналиста до 24 мая.

