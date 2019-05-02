Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России

Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.



В делегации порядка 20 человек, помимо американцев, это представители Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Они проведут на полуострове пять дней.



"Мы приехали в Крым, чтобы увидеть все своими глазами. Мы убедились, что народ Крыма очень гостеприимный. Самое главное, что крымчане счастливы и действительно в результате референдума получили то, за что они голосовали", — сказал Гэгнон журналистам.



По его словам, в США происходит демонизация России, говорится об "аннексии" Крыма. "Крым — это самая обсуждаемая территория в мире и самая популярная, поэтому мы выбрали Крым как регион, который страдает от санкций", — добавил глава делегации.



Санкции, введенные против России странами Запада, Гэгнон назвал несправедливыми.



"Получается, что таким образом Соединенные Штаты, европейские страны наказывают жителей Крыма за то, что они разделяют свои демократические ценности", — пояснил он.



Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.



Глава делегации также рассказал и о том, что вызывает у него и его коллег обеспокоенность, — это расширение НАТО и действия альянса в Черном море.

"Мы наблюдаем, как США постепенно отходят от положений многочисленных договоров, заключенных с Россией. Это очень опасное высокомерие. Мы видим, как США заявляют, что хотят доминировать в мире и космосе", — заключил Гэгнон.

