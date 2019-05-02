Украинский экс-дипломат назвал мову и вышиванки символами упадка

Украинизация разрушает промышленность на юго-востоке страны, такое мнение высказал бывший украинский дипломат Олег Волошин, его статья опубликована в издании "Главред".



Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы. В результате вместо новых заказов для судостроительного завода "Океан" в Николаеве, высоких зарплат и инвестиций в модернизацию производства штат работников завода сократился с десяти тысяч до 500 человек, а большинство тех, кто еще недавно знали, что такое судостроение, уехали на заработки в Польшу и Россию.

В итоге в стране, где строили флагманы российского флота и китайского — авианосцы "Николай Кузнецов" и "Ляонин", Порошенко торжественно спускает на воду катера размером меньше его яхты, отметил экс-дипломат.



Таким образом, вышиванки и мова стали для огромного числа украинцев символами колоссального упадка и регресса, констатировал дипломат.

