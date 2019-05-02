На Украине снизили цены на газ

"Нафтогаз Украины" с 1 мая снизил цены на газ для населения на 300 гривен - с 8550 до 8247 грн за тысячу кубометров. Согласно разработанному механизму, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении Кабмина от 19 октября 2019 года, цена для населения в соответствии снизится.

Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет более определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне.



В то же время "Нафтогаз" повышает на май цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.



По сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены выросли на 5,2-11,5%. В зависимости от ряда показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 6 299 - 6 948 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).



Как сообщалось, с мая стоимость газа должна была вырасти до 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров.



В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что осенью стоимость газа вырастет на 15%, а в 2020 году еще на 7%.

