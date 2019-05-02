Трамп не смог воспользоваться восстанием в Венесуэле?

Во вторник, 30 апреля, в долго назревавшем политическом кризисе в Венесуэле наступил момент обострения. Утром лидер оппозиции Хуан Гуайдо (Juan Guaidó) обнародовал видео, на котором он, находясь на военной базе в столице страны Каракасе, объявил о начале «финальной фазы» операции по отстранению президента страны Николаса Мадуро.

Он сказал, что значительная часть служб безопасности страны на его стороне, и призвал своих сторонников выйти на улицы и устроить «ненасильственные» акции протеста, чтобы ускорить падение режима Мадуро.



«Народ Венесуэлы, настал конец узурпации», — объявил Гуайдо.



Рядом с Гуайдо стоял его наставник и харизматичный оппозиционный лидер Леопольдо Лопес (Leopoldo López), чье появление, как сообщили мои коллеги, само по себе представляло «дерзкое неповиновение государственным властям». Очевидно, Лопес нарушил условия домашнего ареста, и в этом ему помогли военные, которые должны были охранять его. В Твиттере он призвал своих соотечественников «отвоевать» свободу.



Чиновники администрации Трампа с радостью встретили новости об этих переменах в Венесуэле. «Мы с вами!» — объявил вице-президент США Майк Пенс (Mike Pence) в своем твите, под которым он поставил хештег на испанском языке #operacionlibertad («Операция свобода»). Госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) заявил, что он «надеется», что это восстание позволит Гуайдо, которого США и еще 60 стран уже признали законным временным президентом Венесуэлы, восстановить конституционный порядок в стране.



Хотя режим Мадуро и его иностранные союзники, включая Россию, предупреждают о том, что в Венесуэле происходит государственный переворот, инспирированный США, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон (John Bolton) постарался опровергнуть их точку зрения: «Подобно тому как не стоит считать попыткой госпереворота ситуацию, когда президент США отдает приказ своему министерству обороны, мы не должны считать госпереворотом попытку Хуана Гуайдо взять в свои руки командование венесуэльской армией», — сказал Болтон, ссылаясь на позиции Вашингтона в вопросе легитимности власти Гуайдо.



Однако к вечеру стало понятно, что своими действиями Гуайдо мало чего добился — не говоря уже о том завоевании свободы, к которому призывал Лопес. Один человек погиб, и несколько десятков получили ранения резиновыми пулями, боевыми снарядами и в результате воздействия слезоточивого газа в столкновениях со службами безопасности как минимум в пяти штатах страны. На видео попал инцидент, произошедший в столице, в ходе которого бронемашина врезается в ряды сторонников Гуайдо. Мадуро уверенно держит оборону. Он написал в Твиттере, что у него «стальные нервы». Он заявил, что службы безопасности сохраняют верность ему, хотя ходили слухи об арестах нескольких высокопоставленных офицеров по подозрению в участии в заговоре, а также о задержании главы секретной полиции Венесуэлы, который в настоящее время, по всей видимости, скрывается. По некоторым данным, как минимум 25 солдат венесуэльской армии дезертировали и попросили убежища в посольстве Бразилии, однако ни о каком масштабном бунте вооруженных сил речь не идет.



«Если Гуайдо и Лопесу не удастся расколоть армию и переманить на свою сторону военное руководство, тогда встанет серьезный вопрос касательно того, что произойдет с ними лично и с оппозиционным движением в целом, — сказала Шэннон О'Нил (Shannon O'Neil), эксперт по Венесуэле в Совете по международным отношениям, в интервью Washington Post во вторник днем. — Уже сегодня они могут оказаться в тюрьме — или еще хуже. Сегодня они перешли на новый уровень».



Но, перейдя на новый уровень, эта пара, по всей видимости, оступилась. По некоторым сообщениям, несколько высокопоставленных военных офицеров внутри режима негласно согласились присоединиться к восстанию, но затем по непонятным причинам передумали.



Оппозиции не удалось одержать быструю победу. Вместо этого, рискуя быть снова схваченным, Лопес нашел убежище в посольстве Чили в Каракасе. Помощники Гуайдо сообщили, что сейчас Лопес в безопасности, хотя они не захотели сказать, где именно он находится по соображениям безопасности. В своем заявлении, с которым Лопес выступил вечером, он призвал к возобновлению акций протеста в среду, 1 мая.



Между тем сторонники Мадуро присоединились к масштабной демонстрации у президентского дворца, а лидеры правительства охарактеризовали события вторника как неудавшийся госпереворот, организованный небольшой группой заговорщиков.



К вечеру вторника администрация Трампа уже сожалела о том, чего не произошло. В интервью Си-эн-эн Помпео заявил, что ему было известно, что Мадуро готовился бежать в Гавану, но Кремль убедил его остаться в Венесуэле. Сам Мадуро отверг эту информацию, выступив на государственном телеканале во вторник вечером и назвав события минувшего дня «неудавшимся» переворотом, инспирированным США.



В своих твитах и в видео, опубликованном Белым домом, Болтон заявил, что несколько ключевых чиновников режима Мадуро, включая министра обороны Владимира Падрино Лопеса (Vladimir Padrino López), вероятно, вели тайные переговоры с Гуайдо, однако затем отказались от своих обещаний поддержать лидера оппозиции.



«Между представителями режима и представителями оппозиции велись довольно интересные переговоры о том, чтобы вернуться к букве конституции, — сказал Эллиот Абрамс (Elliot Abrams), посол США в Венесуэле, в своем интервью. — Они долгое время обсуждали способы восстановления демократии, но создается впечатление, что пока они не продвинулись вперед».



Падрино выступил в прямом эфире, одетый в военную форму и стоя у портрета Мадуро. «Венесуэльцы, перед вами ваши вооруженные силы, — сказал он. — Мы просим вас не поддаваться воздействию фейковых новостей, призванных сбить вас с толку… Мы защищаем вас».



Президент Трамп обвинил кубинские «войска и формирования» в оказании поддержки режиму Мадуро и пригрозил ввести «полное, всеобъемлющее эмбарго» против этого островного государства. Помпео предупредил режим Мадуро и его союзников о том, что они столкнутся с серьезными последствиями в случае ареста Гуайдо. Кроме того, Болтон вновь повторил предупреждение Белого дома о том, что США «рассматривают все варианты» действий, в том числе военный.



Белый дом занял вполне четкую позицию в отношении Венесуэлы. В своей статье о советнике по вопросам национальной безопасности, Декстер Филкинс (Dexter Filkins) из издания «Нью йоркер» написал, что Латинская Америка — это «место, где его мотивы согласуются» с мотивами Трампа. Президент настроен на то, чтобы получить голоса представителей кубинской и венесуэльской диаспор во Флориде, многие из которых надеются на падение левых режимов в странах, которые они были вынуждены покинуть. Болтон, идеолог, которому очень не нравилась оттепель в отношениях США и Кубы, начавшаяся при администрации Обамы, стремится одновременно ослабить Гавану и вытеснить Москву из Венесуэлы.



В апреле Болтон выступил в Майами перед ветеранами высадки в заливе Кочинос — неудавшейся операции при участии правительства США, цель которой заключалась в свержении коммунистического правительства Кубы. Обращаясь к собравшимся, Болтон сказал, что та операция провалилась из-за недостаточной поддержки со стороны ВВС США. По всей видимости, Болтон хотел намекнуть, что при администрации Трампа латиноамериканские союзники США могут рассчитывать на более мощную поддержку.



«Доктрина Монро живет и здравствует, — заявил Болтон, имея в виду доктрину внешней политики США 19 века. — Это наше полушарие». Однако пока США не удается добиться своих целей.

