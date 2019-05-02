«Дякуем» Гройсману: газ для населения дороже, чем для промышленности

Как заявил с гордостью Владимир Гройсман, перед пасхальными и майскими праздниками Кабмину удалось договориться с «Нефтегазом» не только не повышать цену для населения с 1 мая, а даже снизить ее на целых 3,5% – до 8247 грн. за тыс. куб. м. Народ уже намылился сказать «Дякую!», но тут НАК объявил о повышении цены для промышленности. И выяснилось, что даже повышенная цена на газ для предприятий – всего 7558 грн. за тыс. куб. м. Нас, кажется, опять дурят?



Теперь я точно не сомневаюсь, что все правительство дружно смотрело третью часть “Слуги народа”, где президент Жанна Борисенко – персонаж вымышленный, но до боли похожий на сами знаете кого, рвет на глазах телезрителей приказ “папередников” о повышении тарифов на газ в четыре раза. Мол, я обещала вам снизить вдвое, а снижаю вчетверо.



Первый раз подозрение в том, что кабинет Гройсмана “зафанател” от “Слуги народа-3”, возникло, когда он аплодировал решению “Нефтегаза” снизить цену в апреле на целых 17 (семнадцать) копеек. Хотя таким шагом Андрей Коболев не просто обесценил газовый пиар Гройсмана, а превратил его в первоапрельскую шутку над народом. О чем мы тут же и написали.



Ну ладно, пережили апрельский “падеж цены” на 17 коп. (не 8,5 грн. за кубометр, а... 8,3 грн.), переживем и новый неслыханно “щедрый” подарок – теперь уже минус 13 копеек на кубометре. Все-таки Кабмин старался. Он же мог повысить нам цену до 10 грн. за кубометр. Но не сделал этого.



Он даже 22 апреля совместно с «Нефтегазом» разработал новый механизм определения регулируемой цены, который, как сказано в сообщении пресс-службы правительства, и позволил уменьшить стоимость газа для населения до уровня 8247 грн. за тыс. куб. м. Что же это за механизм такой волшебный?



Как было разъяснено телекамерам на заседании Кабмина 24 апреля, суть нового метода в следующем. Если рыночная цена на голубое топливо для промышленных потребителей будет ниже установленной правительством отметки в постановлении №867 от 19 октября 2018 года, то цена для населения сократится соответственно. Если же рыночная стоимость газа для промышленников поднимется выше установленной Кабинетом министров границы, то цена для населения останется на том же уровне.



Уже в марте промышленные потребители платили за газ на 15% меньше по сравнению с февралем – 8886 грн. за тыс. куб. м. А населению привычно считали по старой цене – 8981 грн. за тыс. куб. м. Кто-то скажет, мол, это не так важно, что там понижали на коэффициент 0,6943 – 8886 грн. за тыс. куб. м. или 8981 грн. за тыс. куб. м. Подумаешь, разница в 100 грн. Пардон, ребята, но это наши деньги



Впечатляющий результат 2017 года был достигнут путем зачисления в доходную часть корпоративного бюджета... 12,6 млрд. грн. от “выигрыша” в Стокгольмском арбитраже. Это то решение, за которое руководство “Нефтегаза” начислило себе миллионные премии. Но все дело в том, что ответчик (то бишь “Газпром”) решение суда не выполнил и деньги в Украину не поступили

Стоп, а что тут нового? Конечно, для тех, кто не читал прошлогоднее постановление №867 и даже не слышал о его существовании, новизна тут сплошная. Но мы-то тот длинный и сумбурный документ в свое время изучили вдоль и поперек. Пытались отыскать рациональное объяснение повышению цены на газ для населения с мая 2019 года ориентировочно до 10 грн. за кубометр, а с января 2020 года – до 12 грн.Так вот в этом постановлении еще тогда – в 2018-м – было сказано все то, что сейчас Гройсман назвал новацией. В частности, что основной ориентир формулы, определяющей цену газа – не средняя цена на немецком хабе (подразумевается, видимо, “Дюссельдорф+”), а среднеарифметическая цена газа НАК "Нефтегаз Украины" для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки. Это на сегодня – вышеупомянутые 7558 грн. за тыс. куб. мА дальше самое главное: какая именно цена? Та, что действовала с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года – т.е. 8981 грн. за тыс. куб. м. К этой цене с 1 ноября 2018 года начал применяться понижающий коэффициент 0,6943, что с учетом расходов на транспортировку и НДС в итоге дало цену для потребителя в 8550 грн. за тыс. куб. м. С 1 мая 2019 года планировалось применять коэффициент 0,8, и это выводило нас на цену 10 тыс. грн. за тыс. куб. м.Но вот какая незадача – ценовая конъюнктура в мире поменялась. Когда встал вопрос, что Андрею Коболеву не продлят контракт на занимаемой должности, он мгновенно об этом вспомнил. И рассказал журналистам, что НАК уже давно покупает газ в Словакии по 5981 грн. за тыс. куб. м.Уже в марте промышленные потребители платили за газ на 15% меньше по сравнению с февралем – 8886 грн. за тыс. куб. м. А населению привычно считали по старой цене – 8981 грн. за тыс. куб. м. Кто-то скажет, мол, это не так важно, что там понижали на коэффициент 0,6943 – 8886 грн. за тыс. куб. м. или 8981 грн. за тыс. куб. м. Подумаешь, разница в 100 грн. Пардон, ребята, но это наши деньги. И в масштабах страны “соточка” трансформируется в чей-то “сверхплановый миллиард”.Но не это самый интересный вопрос. Хочу спросить: почему с 1 мая газ для народа по 8247 грн., а для промышленности – по 7558 грн. за тыс. куб. м.? Где новый коэффициент 0,8? Где логика в бравурной пиар-кампании вокруг этого “понижения”? Спасибо, родные, что даете нам газ не по 10 грн. за кубометр и пока не по 12 грн. Эта цена нас ждет с января 2020 года. Но впереди парламентские выборы, поэтому правительству и лично Гройсману, который собирается провести в парламент свою партию, нужно выглядеть благодетелями.А дальше – хоть трава не расти. Можно будет и по 15 грн. за кубометр выставить. Тем более что цены на нефть в мире растут – уже по $74 за баррель. От цены нефти “пляшут” и цены на газ. Рекордная дешевизна объясняется стабильно теплой зимой по всей Европе, излишним уровнем запасов в хранилищах и снижением цены на нефть осенью прошлого года. Между одними и другими котировками разрыв примерно в полгода. Нынешнюю нефтяную дороговизну на ощутим, когда будем закупать газ на зиму – в сентябре.Тогда Кабмину придется сильно напрячься, чтобы не испугать избирателей перед парламентскими выборами. Видимо, по этой причине он не торопится баловать массы обвалом цены в мае. Снижения на 13 копеек вполне достаточно. А то, что промышленность платит меньше, чем население, так никто же не обещал “равноправие” цен. Раньше они платили больше. А сейчас народ.Опять-таки Коболев переживает о благотворительном фонде, который якобы получает его зарплату. Поэтому “Нефтегазу” нужны сверхдоходы. Или хотя бы просто доходы. А откуда им взяться, если чистая прибыль НАКа в 2018 году упала в 2,8 раза по сравнению с 2017 годом?Тоже, кстати, интересный вопрос: почему после повышения цены для населения в 2018-м прибыль “Нефтегаза” не выросла, а упала? В чем секрет? Оказывается, секрет в том, какими источниками они “фаршируют” свою отчетность.Впечатляющий результат 2017 года был достигнут путем зачисления в доходную часть корпоративного бюджета... 12,6 млрд. грн. от “выигрыша” в Стокгольмском арбитраже. Это то решение, за которое руководство “Нефтегаза” начислило себе миллионные премии. Но все дело в том, что ответчик (то бишь “Газпром”) решение суда не выполнил и деньги в Украину не поступили. Хотя в финотчете “Нефтегаза” они отражены.А в отчетности 2018 года была учтена компенсация в 4,8 млрд. грн. за транзит газа по решению арбитража. Что это за решение? Кто эту компенсацию заплатил? И заплатил ли? Каюсь, не узнавали. Но очевидно, что подобной “халявы” в нынешнем году не намечается.К тому же в обозримом будущем наши ГТС, переданные от НАКа в новое предприятие “МГУ”, переходят под контроль западных компаний, и автоматически минусуется основной источник дохода “Нефтегаза” – транзит природного газа. А это, на секундочку, 72,3 млрд. грн.Вторым по значению источником доходов компании является продажа газопоставляющим предприятиям для нужд населения (56,2 млрд. грн.), поставки тепловикам для населения (26 млрд. грн.) и поставки самому населению (16,3 млрд. грн.). То есть мы теперь остановимся основными кормильцами “Нефтегаза”. Потому-то газ для нас и дороже, чем для промышленности. Кого же еще “взувать”? Гройсману за это отдельное “дякую”.