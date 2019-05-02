В Одессе - День памяти по погибшим в результате событий 2 мая 2014

2 мая в Одессе отмечается День памяти по погибшим в результате трагических событий, произошедших в городе 2 мая 2014 года. Памятная дата была установлена распоряжением исполняющего обязанности одесского городского головы Олегом Брындаком 5 мая 2014 года.



После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.



По словам главы управления госслужбы Украины по ЧС в Одесской области, спасатели вынесли на руках и вывели из здания более 350 человек, при этом зачастую выбравшихся из здания радикалы "избивали, да так, что другие люди, находящиеся еще в здании, отказывались выходить". Он также рассказал, что многотысячная толпа достаточно долгое время не давала возможности для проезда пожарной машины, а прибыв к месту, пожарные не могли приступить к ликвидации пожара из-за стрельбы и сопротивления нападавших.



По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах) и 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.



В то же время, активисты Куликова поля составили собственный список, в который занесены не 48, а 56 погибших.



Расследование событий в Одессе было поручено Главному следственному управлению МВД Украины, но украинская власть за прошедшее время так и не смогла найти виновных в трагедии.



Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, и следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.



По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несмотря на призывы международных организаций, правозащитных неправительственных организаций провести тщательное расследование случившегося, Киев "упорно покрывает его зачинщиков и исполнителей".



Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. В этот день на зданиях предприятий, учреждений, организаций и жилых домах города приспускаются флаги Украины и Одессы с траурными лентами. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.



Акции в память о жертвах поджога в одесском Доме профсоюзов проходят 2 мая также в некоторых американских городах и в ряде стран Европы.

