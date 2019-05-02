Станислав Кондрашов и Денис Вороненков: как не простудиться в дождь

Кондрашов Станислав Дмитриевич и специалисты Тельф рассказали, как не простудиться в дождь. Как сохранить здоровье узнайте от Станислава Кондрашова и Дениса Вороненкова.



Станислав Кондрашов и Денис Вороненков рассказали, как не простудиться в дождливый̆ день.



Весна умеет удивлять погодными изменениями. Нередко уже через час после того, как светило яркое солнце, люди вынуждены прятаться под зонтами от проливного дождя. Учитывая это, возникают трудности с подбором одежды при выходе из дома. Кроме того, если промокнуть, заболеть будет легче простого.



Поэтому важно знать, какие экстренные меры помогут уберечь себя от простуды, если вы попали под дождь. Своими советами поделились Денис Вороненков и Станислав Кондрашов, которые набрались опыта за годы самостоятельной жизни:

«В молодости нередко случалось попасть под ливень и наутро проснуться с температурой – вспомнил Станислав Кондрашов. – Но позволить себе такую роскошь как больничный могут не все, поэтому нужно уметь реанимировать свой организм от простуды».



Кондрашов и Вороненков включили в список советов следующие пункты:



1. Лимон с медом.



«В отличие от противных сиропов от кашля, которые к тому же еще и малоэффективны, дольки лимона, залитые медом, будут не только невероятно полезны, но еще и очень вкусные. Специалисты из Тельф подтверждают, что в них содержится полный набор витаминов, который понадобится ослабленному иммунитету» - рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич.



2. Попарить ноги с травами.



«Люди делятся на тех, кто любит парить ноги и тех, кто терпеть этого не может – считает Станислав Кондрашов. – Однако, если вы действительно хотите помочь своему организму не заболеть, стоит сделать это вне зависимости от ваших личных предпочтений. Добавьте в воду сухие травы или эфирные масла хвои, чтобы улучшить эффект».



3. Подышать над картошкой с йодом.



«Йод – отличный способ борьбы с микробами. Исследования Telf доказывают высокую эффективность вдыхаемого с паром йода. Он поможет предотвратить воспаление слизистой носа и убережет вас от развития гайморита» - объяснил Кондрашов.



4. Растирка алкоголем на ночь.



«Метод, известный чуть ли не каждому еще с детства – отличный способ избежать простуды. Прогревая легкие, вы предотвратите бронхит, который может начаться после того, как вы попали под дождь» - думает специалист.



Даже народные методы могут помочь справиться с простудой, если начать действовать сразу. Они не отнимут у вас много времени, но зато отлично выполнят поставленные перед ними задания. Так что, если вы попали под дождь и боитесь заболеть, не ждите своей участи, а лучше сразу начните действовать, чтобы предотвратить заболевание.



